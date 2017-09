The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Blanca Suárez amadrina la nueva cosmética anti-polución de Germaine La actriz es una de las protagonistas de la famosa serie 'Las chicas del cable', donde colabora la firma alcoyana viernes, 22 de septiembre de 2017 Blanca Suárez pone cara a la nueva línea de cosmética de Germaine de Capuccini. La actriz, que actualmente está rodando la famosa serie de Las chicas del cable, de la que la compañía alcoyana es firma colaboradora, ha sido la madrina de la cosmética anti-polución que Germaine ha presentado en Madrid. La nueva línea evoluciona para adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias de la vida moderna, y lo hace a través de una nueva generación de tratamientos anti-polución. El producto representa todo un símbolo para la compañía. Una línea que forma parte de la esencia de la firma desde hace más de 20 años y que fue renovada en el año 2007 coincidiendo con la evolución de la imagen de marca de la firma.