RELEVO Blas Calbo, alcalde de Gorga, nuevo presidente de la Mancomunitat En un pleno celebrado en Alcoy se impuso por 93 a 48 votos al otro candidato, Josep Sempere, alcalde de Banyeres de Mariola - Calbo toma el relevo de Manolo Gomicia miércoles, 11 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/09/2019) Blas Calbo, alcalde de Gorga, ha sido designado como nuevo presidente de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat por mayoría absoluta. En la tarde del martes se constituyó la nueva corporación de la Mancomunitat en un pleno celebrado en Alcoy, una sesión constitutiva en la que Blas Calbo se ha impuso por 93 votos a 48 al otro candidato, Josep Sempere, alcalde de Banyeres de Mariola. En esta sesión estuvieron presentes todos los vocales de los 15 municipios que integran la Mancomunitat. Cada municipio tuvo en la votación tantos votos como concejales tiene su Ayuntamiento. Blas Calbo ha mostrado su satisfacción por la elección y ha afirmado que trabajará por todas las poblaciones que forman parte de la Manco. Manolo Gomicia, anterior presidente, ha dado la enhorabuena a su sucesor y ha confiado en que esta legislatura sea la de consolidación del proyecto.