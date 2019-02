The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Bocairent comença les seues festes patronals a Sant Blai L'alcalde Josep Vicent Ferre ha visitat Radio Alcoy per a explicar els actes de la festivitat de Moros i Cristians i la situació social, cultural i econòmica de la població viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (01/02/2019) Bocairent inicia aquest divendres 1 els seus dies centrals de les festes de Moros i Cristians amb la denominada com 'Nit de les Caixes'. Les festes de Bocairent tenen la principal jornada dissabte 2 amb l’Entrada. Es calcula que participaran prop de 2.000 festers, dividits en nou formacions, cadascuna amb els seus capitans i alferes. La vespra d’aquest divendres, ve marcada per la Nit de les Caixes. El alcalde de la localitat, Josep Vicent Ferre, ens ho ha explicat en Radio Alcoy. També hem parlat sobre la situació econòmica, social i cultural de Bocairent i de la seua trajectòria de 12 anys com alcalde. Després de l’Entrada de dissabte, el dia de Sant Blai serà diumenge 3 i el dia de l’Alardo dilluns 4. Dimarts 5 també hi haurà actes i s’espera que el temps acompanye a aquestes celebracions i que tot el fred no hi haja pluja.