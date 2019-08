The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Bocairent mejora su accesibilidad Ha invertido 32.000 euros en la adaptación de calles del centro de la localidad y en concreto en una rampa en forma de zig-zag entre las calles Germanies y Batalla de Lepanto jueves, 22 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Bocairent ha mejorado su accesibilidad y para ello ha invertido 32.000 euros en la adaptación de calles del centro de la localidad. En concreto el Ayuntamiento de Bocairent ha habilitado una rampa en forma de zig-zag para permitir el paso de personas con movilidad reducida en la calle Germanies con dirección a la calle Batalla de Lepanto. Los trabajos han consistido en la eliminación de las barreras arquitectónicas dentro del Plan Local de Movilidad Sostenible. De esta forma, con esta actuación, se ha superado un desnivel de 2 metros y 40 centímetros. El concejal de Obras del Ayuntamiento bocairentí, Josep Maria Beneyto, ha explicado la necesidad de esta actuación puesto que en años anteriores se vencían los desniveles con escaleras y estas no son accesibles para personas con movilidad reducida o carritos de bebés, por ejemplo. Esta rampa tiene amplios espacios, material antideslizante, barandillas y pasamanos. La inversión asciende a los 32.655,43 euros.