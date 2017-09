The examples populate this alert with dummy content

FERIA Bodalcoy lleva su magia al castillo de Barxell La cuarta edición de Bodalcoy congregará a 24 profesionales en la recién restaurada fortaleza los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre martes, 12 de septiembre de 2017 Los salones Castell de Barxell abren sus puertas para acoger la feria Bodalcoy los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en su cuarto año de celebración. El evento, que el año pasado superó los 2.000 visitantes, contará con la presencia de 24 expositores en unas jornadas que arrancarán el viernes a las 17 horas y concluirán el domingo a las 20 horas. Una feria que prevé desmarcarse este año con actividades paralelas que complementen su producto, que se adapta a cualquier tipo de celebración, como explica Xavi Martínez, gerente de los salones Castell Barxell y organizador del evento: "Vamos a aprovechar que tenemos este espacio estupendo en los alrededores, la Font Roja y el castillo, para realizar actividades paralelas a la feria de manera que no solo sea un evento de bodas, sino una jornada recreativa para toda la familia". El programa contempla una exhibición de bailes ecuestres. Además, la organización de la feria ha previsto un regalo para los novios que se casen este año o el próximo: una limusina que les lleve hasta el castillo, previa reserva.