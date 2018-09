The examples populate this alert with dummy content

FERIA Bodalcoy repite emplazamiento en el Castillo de Barxell La feria de eventos arranca este viernes y estará hasta el domingo con 21 expositores y 4 colaboradores viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/09/2018) Bodalcoy repite emplazamiento en el Castillo de Barxell. La feria de eventos acoge desde este viernes 28 al 30 de septiembre la oferta de 21 expositores y 4 colaboradores. En esta quinta edición, tras la unificación de las tres ferias que acogía la ciudad, los sectores representados a lo largo de los más de 600 metros cuadrados de exposición van desde la elaboración de trajes, joyería, fotografía, tarjetones, detalles, fotografía, viajes, etcétera. La apertura de puertas está prevista a las 18 horas de este viernes y a partir de las 21 horas tendrá lugar la inauguración oficial. La feria permanecerá abierta hasta el domingo por la tarde.