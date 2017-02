The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Bolero, memoria histórica y cançò en català La agenda ofrece tres buenas propuestas en el Teatro Calderón, Principal y Centre Cultural jueves, 16 de febrero de 2017 Viernes, 17 de febrero Esta tarde de viernes arranca fuerte con la propuesta Boléro, de Maurice Ravel, revisada por Ballets de France, a las 20.30 horas, en el Teatro Calderón. Además, la Casa de la Cultura de Castalla acoge sus segundas jornadas formativas Enric Valor, de 17 a 20.30 horas. Sábado, 18 de febrero Tres citas para este sábado. La primera, con doble pase, a las 19 horas y a las 20.30, es Las madres presas, con Pilar Martínez, en el Teatre Principal. A las 20 horas, el Centre Cultural acoge un concierto, dentro del Festival Barnasants, de los emergentes Belda&Sanjosex. Para terminar, más música: prefesta SolidariSona en la Nave de Max, con grupos como Desustancia. Domingo, 19 de febrero Este domingo es tiempo de teatro y cine. El día arranca con el 175 aniversario de la Societat Musical Nova, a las 11.45 horas, en el Teatro Calderón. También hay Mostra de Teatre Amateur en Cocentaina: Disparatario interpreta El lladre de paraules. A las 20 horas, volvemos a Alcoy para la cita de cada domingo, en la UNESCO, en este caso, dentro de la Mostra de Cinema i Drets Humans: La chica danesa.