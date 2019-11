The examples populate this alert with dummy content

TEATRO Bolos Teatre pondrá en escena una obra de Lope de Vega Lleva por nombre Los milagros del desprecio y se podrá ver el viernes 8, el sábado 9 y el viernes 15 - Han estado en Radio Alcoy la presidenta de Bolos Teatre, Pepa Puchades, el director de la representación, Ximo Llorens, y uno de sus protagonistas, Agustín Soler lunes, 04 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/11/2019) La compañía de teatro Bolos Teatre tiene previsto poner en escena el viernes 8, el sábado 9 y el viernes 15, los viernes a las 20,30 horas y el sábado a las 19,30 horas, en el Centre Cultural Mario Silvestre, la obra de Lope de Vega 'Los milagros del desprecio' dentro del ciclo Teatram. La presidenta de esta compañía de teatro amateur, Pepa Puchades, el director de la obra Ximo Llorens y uno de sus principales protagonistas, Agustín Soler, han estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre esta original propuesta escénica.