Bona acceptació de les novetats en el Carnestoltes de Muro

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/02/2020)

Muro ha rebut de forma molt positiva els canvis que s’han produït en el Carnestoltes, ja que han tingut una gran acceptació entre participants, prop de 4.000 persones, 900 d'elles inscrites per al concurs, i públic, segons informen fonts municipals.

El recorregut va començar per primera vegada en l’Avinguda de Valencia per a seguir per aquesta via principal fins a la plaça Matzem. L’altra gran novetat han sigut les 800 cadires per a que el públic poguera veure la desfilada de manera gratuïta.

Amb aquest canvi s’ha millorat a més en seguretat i en capacitat organitzativa, com destaca el regidor de Festes, Àngel Mollà.

També va haver molt ambient i falta de incidents d’importància en les posteriors revetles en la plaça Matzem i en la de l’església, una per a més joves i altra per més majors, que era altra de les novetats.

El primer premi de les disfresses va ser per al grup que representava el mur que vol fer Donald Trump en la frontera amb Mèxic i com a segon unes taules de joiers. També va tindre una bona resposta la zona de food-trucks.