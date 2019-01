Bona competició del Judo Club Alcoi al Autonòmic

Durant la jornada del dissabte 26 de gener, es va realitzar el campionat autonómic de tres categories, junior, cadet i infantil a València. El judo club Alcoi va acuidir amb 14 esportistes entre totes les categories.

En infantil, on l’unica representant va ser Llum Llopis, va aconseguir el subcampionat després de cedir en la final davant la numero ú del ranking nacional.

En cadet, la categoría on mes judokes del club van participar, un total de 7. Raul Fernandez en -90kg va ser campió, guanyant per la máxima el seus combats, i es consolida el primera posición del ranking autonómica per a acudir al campionat d’espenya, a l’espera d’una tercera jornada. La resta de cadets, Maria, Javier, Guillermo, Jose, Hugo, a pesar de realizar bons combats no van conseguir pujar al pódium.

I pel que fa als juniors, 5 van ser els que van a acudir. Iker va realizar una gran competició obtenint el subcampionat en -66kg, i segurament será convocat per la federació per a participar en la fase sector del campionat d’espanya a Barcelona en dos setmanes. Gaizka, Iván i Eva molt combatius, van acabar quints, a les portes del pódium. Joan guanya un primer combat, perdent el segon contra el primer del ranking nacional, i en la repesca no conseguix avançar més.

Molt bona competició per part de tots els components del club, i a seguir entrenant per als segúents objectius de la temporada.

Informa: Judo Club Alcoi