INFRAESTRUCTURAS Bonig defiende el fin de la autovía a Gandia La presidenta autonómica del PP anuncia acciones parlamentarias para conseguir inversión para el proyecto - Denuncia la "desidia" del presidente de la Diputación de Valencia ante un vial "estratégico" miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/01/2018) La presidenta del Partido Popular de la Comunidad, Isabel Bonig, reivindica la finalización de la autovía a Gandia. Bonig considera que la obra para convertir en autovía el tramo de la CV 60 entre Terrateig y L’Olleria es "estratégica para el desarrollo y el impulso" del territorio valenciano. La presidenta del PP avanza que su partido va a presentar iniciativas parlamentarias para que la Generalitat retome el proyecto. Según afirma, desde septiembre tiene solicitada una reunión con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge rodríguez, para abordar la implicación de la institución en el proyecto. De momento, asegura, no ha obtenido respuesta, por lo que denuncia la "desidia" del presidente provincial y alcalde de Ontinyent. Desde hace más de un año la plataforma pro CV 60 ha reunido más de 6.000 firmas de apoyo a su reivindicación de finalizar la autovía, así como la adhesión de más de 30 entidades. La construcción de los 23 kilómetros para finalizar la autovía entre Terrateig y L’Olleria está valorada en 64,6 millones de euros.