The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Bornay diseña una nueva generación de molinos para fomentar el consumo de renovables La empresa trabaja un proyecto de I+D para producir, junto a firmas de la comarca, aerogeneradores más silenciosos y económicos martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Bornay promueve un proyecto de I+D para producir, junto a empresas de la comarca, aerogeneradores más económicos y silenciosos. La empresa creada hace 47 en Castalla desarrolla un proyecto con el que crear una nueva generación de molinos de viento para promover la denominada energía minieólica, pensada para el autoconsumo de empresas y domicilios particulares. El objetivo es conseguir un producto más económico y con mejores propiedades. Juan de Dios Bornay, director comercial de la compañía, explica que otro de los retos es producir junto a empresas de la zona. El de los aerogeneradores para autoconsumo es un sector, señala Bornay, que está todavía por nacer. Se ha visto afectado por la sequía que desde 2008 padecen las renovables, sin ayudas y con normativas que dificultan su desarrollo. En la entrevista concedida a RADIO ALCOY, Juan de Dios Bornay incide en que un mayor autoconsumo evitaría problemas energéticos como los de la Foia de Castalla, a resolver con la construcción de dos nuevas subestaciones. "Si cada empresa o vivienda consumiese una parte de su propia energía renovable no haría falta ampliar las instalaciones", señala. Bornay, que prevé cerrar el año con una facturación de 6 millones de euros, es la única empresa distribuidora oficial en España de las baterías fabricadas por Tesla.