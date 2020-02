The examples populate this alert with dummy content

ARTE INTERNACIONAL Borrell visita la exposición del MARQ en Irán Además, ell Museo Arqueológico de Alicante ha recibido un premio de la exposición Rupestre: Los primeros santuarios que tuvo lugar en 2018, un galardón que se entregó en Frankfurt miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (19/02/2020) El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, ha estado de visita en Irán y ha acudido a la exposición que allí tiene el Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, en la capital, Teherán. Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ha acudido a la exposición Alicante, tesoros del MARQ, primera muestra que un museo español exhibe en Irán. Esta propuesta cultural ya ha sido visitada ya por más de 15.000 personas y estará abierta hasta el 8 de abril. Al tiempo el MARQ ha recibido el prestigioso Premio German Design Council Award 2020 dentro de la modalidad de arte rupestre por la exposición Rupestre. Los primeros santuarios, que se exhibió en 2018. La entrega tuvo lugar en el museo de Frankfurt y la propuesta premiada fue diseñada por el director del área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, y por el arquitecto, Ángel Rocamora. Esta propuesta contó con 85.000 visitas en 6 meses.