GENERALITAT Bravo pide al Poder Judicial que amplíe el refuerzo de los juzgados de Ibi La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, trasladará al Consejo General del Poder Judicial que se prorrogue la asistencia del juez de refuerzo durante seis meses para las macrocausas lunes, 19 de junio de 2017 La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha visitado los juzgados de Ibi y Novelda donde se ha reunido con los profesionales y operadores jurídicos de ambas ciudades. La consellera ha realizado esta visita para comprobar las necesidades y demandas de la administración de la Justicia en estos partidos judiciales. En el caso de Ibi, la consellera ha destacado que, atendiendo a la petición de la decana, la Conselleria trasladará al Consejo General del Poder Judicial que se prorrogue la asistencia del juez de refuerzo durante seis meses dado que los juzgados del municipio instruyen ahora varias macrocausas que podían verse afectadas si no se prorroga su presencia. En este sentido, la consellera ha asegurado que, aunque Ibi no soporta una carga de trabajo importante respecto al número de causas, "sí que lo hace respecto a su complejidad ya que estamos en una ciudad con mucho tejido empresarial que provoca bastante conflictividad laboral". La sede de Ibi alberga dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el Registro Civil, la Clínica Médico Forense y el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales que, con el proyecto de la Nueva Oficina Judicial, podrá ubicarse en la planta baja del edificio. Además, está en marcha la tramitación de un contrato menor para subsanar las deficiencias menores (grietas, goteras...) provocadas por los distintos episodios de lluvias torrenciales. Bravo ha destacado que están trabajando en un "plan integral que no solamente abarca la construcción de nuevas sedes judiciales, sino también la eliminación de las barreras arquitectónicas, asegurar las condiciones de trabajo y la privacidad de las víctimas". En el caso de Novelda, Bravo ha recordado que "por segundo año consecutivo" la Generalitat ha reclamado al Ministerio de Justicia la creación de un cuarto órgano judicial "sin que Madrid haya movido ficha".