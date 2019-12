The examples populate this alert with dummy content

CONCIERTO Brillante actuación de Carlos Núñez y Rebuig Un abarrotado Teatre Calderón disfruta del concierto en que los protagonistas compartieron diversas interpretaciones lunes, 02 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Carlos Núñez y la Colla Rebuig compartieron actuación en el Teatre Calderón d’Alcoi el pasado sábado 30 de noviembre. El músico gallego actuó en Alcoy para presentar su trabajo La hermandad de los celtas e invitó a la colla de dolçainers y tabaleters a participar en la audición. Así, conjuntamente y ante un abarrotado teatro, interpretaron piezas como L’arrancà de dissabte de festes de Callosa d’en Sarrià, la Cercavila de Bocairent, la marxa cristiana Creu Daurà o la Correguda de galls de Morella. Fue un concierto especial que sirvió de antesala al 25 aniversario de Rebuig.