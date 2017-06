The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTISTICO Brillante participación de Sonia Pla en el nacional patinaje artístico Girona fue la sede del campeonato donde participaron Sonia Play y Alicia Sánchez martes, 20 de junio de 2017 El Pabellón de Deportes y Congresos de la población de Playa d’Aro (Girona) fue sede del Campeonato Estatal de Patinaje Artístico en las categorías Junior y Senior, los días del 15 al 18 de junio de 2017. Hasta esta población de la Costa Brava, se desplazó la representación alcoyana formada por la deportista SONIA PLA RUIZ (Club Patinaje Artístico Alcoy) de categoría Junior y ALICIA SÁNCHEZ PÉREZ (Club Patinaje Artístico Santa Rosa), de categoría Senior. Las deportistas alcoyanas que habían trabajado con gran esfuerzo y sacrificio estuvieron a la altura, y dejaron el pabellón de la ciudad en buen lugar. La patinadora SONIA PLA, actual campeona autonómica de la categoría, brilló con luz propia y realizó un excelente y destacado campeonato demostrando al igual que en la edición de 2016, que es una deportista de gran nivel. En su primer año en esta categoría, lograba en el Programa obligatorio situarse en la 3ª posición, por detrás de la gallega Nadia Iglesias que al final resultó ser la campeona con gran autoridad y de la actual subcampeona catalana. Realizó un gran programa, que hacía presagiar buenas sensaciones para la jornada final. En la jornada del sábado se preveía una gran lucha por ocupar las plazas del podium, con la lucha frente a las catalanas, gallegas y madrileñas, pero sin embargo SONIA, defendió con gran brillantez su programa libre, y estuvo a tan solo 2,8 puntos de ocupar una de las tres plazas de privilegio. Al final consiguió una destacada 4ª PLAZA, que tiene su valor por todo lo difícil que es estar entre la élite nacional de la categoría, disputar el campeonato en tierras catalanas donde el patinaje artístico es un deporte nacional y por el gran esfuerzo que ha realizado durante toda esta temporada. La patinadora ALICIA SANCHEZ, actual campeona autonómica de la categoría, también realizó un buen campeonato en una categoría dominada de principio a fin por las catalanas que atesoran un gran nivel. Realizó un programa completo que le valió el pase al programa libre y el sábado sin la presión añadida que siempre supone competir con el grupo de la final. Defendió el programa libre que había preparado, consiguiendo situarse al final en la 18ª posición. Solo queda esperar a que el Comité Nacional de Patinaje Artístico haga pública la relación de convocados para el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico que se celebrará en Italia, para saber si SONIA PLA, con la clasificación obtenida formará parte de la expedición que participará en este Campeonato.