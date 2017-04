The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3 - 0 ESPANYOL B Brillante victoria El CD Alcoyano ha ganado 3-0 al Espanyol B con goles de Jony Ñiguez de penalti, de Jorge Hernández y José García en el 87 firmó el tanto del partido desde los 40 metros – Los de Seligrat siguen segundos a cinco puntos del líder, el Barça B domingo, 02 de abril de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha firmado una contundente victoria ante el filial perico, el Espanyol B, en El Collao con goles de Jony Ñiguez de penalti en el 44 tras una falta cometida sobre Gato, de Jorge Hernández en el 55 y José García firmó el gol del partido, de la tarde, y posiblemente de la jornada, con un tanto desde 40 metros sentenció en el 87 con el 3-0. Tres puntos que se quedan en el fortín blanquiazul y que mantiene al Alcoyano imbatido como local a falta de seis jornadas para el final de la temporada regular. Los de Toni Seligrat se mantienen a cinco puntos del líder, el Barça B, y además, tras el empate del Valencia Mestalla y la derrota del Badalona, el Deportivo ha abierto una brecha de 6 y 8 puntos respectivamente. Sin Antonio Navarro ni Mario Fuentes en el terreno de juego, Jony Ñiguez llevaba el brazalete de capitán. En el once inicial estaba Gato de referencia en ataque mientras que López Silva, José García y Jorge Hernández permutaban de posición. La primera parte fue un tanto dispar ya que ambos conjuntos dispusieron de varias ocasiones de peligro provocando las obligadas intervenciones de los porteros de cada equipo, tanto de Marc Martínez que en el 29 salvó a los suyos sacando una manopla, como Prieto que sacó los balones que se acercaban a su portería. En el tramo final de la primera mitad, una falta cometida sobre Gato se convirtió en penalti que Jony Ñiguez se encargó de transformar la pena máxima en gol en el 44 siendo un tanto psicológico adelantando al Alcoyano en el marcador. El arranque del segundo tiempo, los de Toni Seligrat mantuvieron la buena línea lograda en los últimos momentos de la primera mitad. Jorge Hernández en el 55 empaló el balón a pase de cabeza de Fran Miranda anotando el 2-0 que fue seguido por un cambio de juego en el Espanyol B tras realizar los cambios logrando mayor intensidad. Ángel volvió a disfrutar de minutos en El Collao tras entrar al terreno de juego por López Silva, y de nuevo el canterano mostró su gratitud en forma de fútbol. Hasta de tres ocasiones consecutivas dispuso el joven futbolista que no acabaron en gol. Cuando apenas restaban minutos para el pitido final El Collao volvió a ver uno de esos goles que se quedan en la retina y en la memoria. José García fue el encargado de sentenciar el encuentro con un gol desde los 40 metros que puso en pie al público, quien después ovacionó al jugador blanquiazul en su salida del terreno de juego. Joan Francés fue el encargado de sustituirle debutando así en liga con el Deportivo Alcoyano, siendo el segundo canterano que debuta con Toni Seligrat en dos semanas ya que la pasada jornada lo hizo José Alfonso. Tres puntos que se quedan en El Collao y que, además de mantener al Alcoyano segundo a cinco puntos del líder, abre una brecha de 6 puntos con el tercer clasificado, el Valencia Mestalla, y de 8 con el Badalona que cierra los puestos de play off a falta 6 jornadas para el final de temporada.