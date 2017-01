The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 5 – 2 IGUALADA Broche de oro a la primera vuelta El Enrile PAS Alcoy logra la primera victoria del 2017 ganando en casa al Igualada en un partido en el que los locales fueron todo el partido por delante en el marcador – Ferran Formatjé, Tomas Castanheira y Fran Roca fueron los autores de los goles del Alcodiam domingo, 08 de enero de 2017 En Enrile PAS Alcoy ha logrado la primera victoria del 2017 y la última de la primera vuelta ganando al Igualada Calaf Grup por 5 – 2 en el Polideportivo Francisco Laporta en un encuentro en el que el equipo dirigido por Sergi Punset fue por delante en el marcador durante todo el partido. Ferran Formatje con tres goles y Tomás Castanheira y Fran Roca con un gol cada uno hicieron que su equipo sumase otros tres puntos que les llevan hasta el puesto número 11 en la tabla con 15 puntos, empatado con dos rivales más en la clasificación. El Igualada era y es un rival directo para el equipo de Alcoy ya que también está por la mitad baja de la tabla, ya que hay un punto de inflexión en la clasificación. Del equipo que ocupa el ecuador al siguiente clasificado, el que está noveno hay cuatro puntos de diferencia, y a partir de ahí hacia abajo hay mucha igualdad en cuanto a puntos, por lo que una victoria puede hacer que escales muchas posiciones o por el contrario, si pierdes, bajarlas. El partido arrancó con gol de Ferran Formatjé en el minuto 5 para adelantar a los suyos, ventaja que amplió pocos minutos después con el 2 – 0 y después Tomás Castanheira puso el 3 – 0 en el minuto 10 de la primera parte. Con ese resultado se marcharon los dos equipos al vestuario en el descanso, logrando el Alcodiam mantener su portería a cero durante 25 minutos. Guiri tuvo mucho que ver en esta hazaña ya que a falta de un minuto para que se pitase el final de la primera mitad salvó dos disparos consecutivos del Igualada. A pesar de que el portero del Enrile tuvo que intervenir, el dominio casi total lo poseía el Patín a lo que el equipo visitante respondía con contras que quedaron en nada en la pista del Francisco Laporta. Con la reanudación el marcador se mantuvo hasta el minuto 11 cuando el Igualda recortó distancias con el 3 – 1 y en el 18 logró acercarse a la remontada con el 3 – 2 tras una falta directa que el rival de los de Sergi Punset transformó en gol. De ese mismo modo, de falta directa, de nuevo Ferran Formatjé anotó en el minuto 23, a falta de poco para que finalizase el encuentro, el 4 – 2 y seguidamente Fran Roca culminó el resultado con el 5 – 2 final para que los locales sumasen tres puntos, logrando dos victorias consecutivas tras un partido donde se vio a un Patín seguro sobre la pista, con las ideas claras y sabiendo plantarle cara a un rival directo.