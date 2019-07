The examples populate this alert with dummy content

JUDO Bronze per a Gaizka Porras En la supercopa d’Espanya senior ciutat de València miércoles, 10 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Aquest cap de setmana s’ha realitzat la supercopa d’Espanya senior ciutat de València al pavelló de Benicalap. A esta supercopa, l’ultima abans del paró d’estiu, va participar Gaizka Porras, que a pesar de ser junior, es va programar la participació en aquesta de categoría senior per sumar combats i experiència de cara a la próxima temporada. I el resultat va ser de lo més satisfactori, en semifinals perd amb un judoka colombià, posteriorment campió de la categoría. En la final per al bronze guanya per la máxima al valencià Guillermo Caprani. Un bon resultat que de segur que l’anima a seguir treballant per a pròximes competicions. Informa: Judo Club Alcoi