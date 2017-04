The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 3-4 VIC Buen juego ante un gran rival El Enrile PAS Alcoy ha perdido 3-4 ante el Club Patí Vic, tercer clasificado de la OK Liga – Pere Cañellas, Tomás Castanheira y Ferràn Formaté fueron los autores de los goles del equipo de Sergi Punset domingo, 02 de abril de 2017 El Enrile PAS Alcoy continua con su particular `Tourmalet´. El Patín ha jugado en el Polideportivo Francisco Laporta ante el tercer clasificado de la OK Liga, el Club Patí Vic, uno de los equipos menos goleados y que tan sólo ha encajado tres derrotas en lo que va de temporada. Estas cifras y la calidad de sus jugadores hacían prever que el partido iba a ser muy complicado para los jugadores de Sergi Punset, que en el encuentro de la primera vuelta encajó un 7-1 en casa del Vic. En esta ocasión, el Patín ha logrado hacerle frente al conjunto catalán poniendo en serios aprietos al portero del Vic en varias ocasiones, pero finalmente el partido acabó 3-4 dejando un sabor un tanto agridulce ya que, por el juego realizado, se pudo haber rascado un punto si se hubiese logrado empatar el marcador. El partido arrancó con Guiri, Tutti Baieli, Pere Cañellas, Ferràn Formatjé y David Gelmà en la pista. Antes de que el Club Patí Vic pudiese poner en apuros al Enrile, los de Sergi Punset, dispusieron de varias llegadas a la portería rival, en la que en el minuto 3 estuvieron a punto de atravesarla, al igual que en el 7, cuando David Gelmà no pudo culminar una brillante jugada del equipo de Sergi Punset. Guiri, portero del Alcodiam, comenzó a ganar protagonismo en el encuentro, algo negativo para el conjunto local, ya que realizó tres paradas consecutivas que evitaron el primer gol del Vic, pero en el minuto 11 subió el 0-1. A los pocos minutos, en el 17 llegó el segundo tanto rival que dispuso de los últimos minutos de la primera parte aunque el Alcodiam la tuvo en los instantes finales para recortar distancias. No fue así y con el 0-2 se marcharon los jugadores al descanso. Con la reanudación, el Patín salió muy activo a la pista y Pere Cañellas, el capitán, recortó el marcador anotando el 1-2, después de que David Gelmà obligase al portero rival a hacer la primera intervención de la segunda mitad. Seguidamente, el segundo del Patín estuvo a punto de llegar tras una pérdida del Vic que aprovechó Formatjé pero que no pudo llegar a la portería rival ya que perdió la bola. Tutti Baieli disparó desde prácticamente el centro de la cancha que tuvo que detener el portero del Vic. De nuevo Tutti dispuso de una gran ocasión en la que robó la bola en el centro de la pista llegando hasta la portería rival pero que no se convirtió en gol. Jordi Burgaya, jugador del Vic, fue el protagonista de una de las mejores jugadas del partido. Disputó la bola hasta levantarla, y tras darle algunos toques encontró el hueco en la portería de Guiri y puso el 1-3 ampliando la ventaja para el conjunto catalán. A falta de 7 minutos para el final el Vic anotó el 1-4 alejando la posibilidad del empate para el Patín que Tomás Castanheria se encargó de devolver al instante con su gol poniendo el 2-4. Poco después, Pere Cañellas dispuso de una buena ocasión que quedó en nada. El Vic comenzó a hacer gala de su gran dominio de la bola sin que el Patín Alcodiam pudiese hacer prácticamente nada. En el minuto 23 el Vic falló un penalti y el Alcodiam, a falta de 35 segundos Ferràn Formatjé anotó el 3-4 que entró en la portería rival tras rebotar en el stick de un jugador del Vic. Aunque los de Sergi Punset hicieron un buen partido, la superioridad del Vic se reflejaba en la calidad individual de cada uno de sus jugadores. Un resultado que no hace puntuar al Patín pero que demuestra que pueden hacer frente a los grandes equipos de la OK Liga, una semana antes de enfrentarse a domicilio al líder, el Barcelona Lassa.