PREFERENTE Buen resultado para la vuelta El Atzeneta empató a dos en Sagunto ante el Acero - El sábado partido de vuelta de la semifinal del play off a Tercera División martes, 30 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/05/2017) El Atzeneta empató 2-2 en Sagunto ante el Acero en el partido de ida del play off de ascenso a Tercera División. Resultado que da muchas posibilidades al equipo de la comarca para el pase a la siguiente ronda, ya que el empate a cero y a uno les vale y por supuesto , ganar el partido ante uno de los equipo míticos de la Comunitat Valenciana. En Ser Deportivos ha estado Tasio Abad, uno de los tres alcoyanos que milita en el Atzeneta, junto a Diego Jiménez y Pepe Moiña. Nos ha contado como se disputó el partido en Sagunto y nos habla del decisivo encuentro en Atzeneta, que será el sábado a las 18.00 horas en el campo del Regit.