The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Buena aceptación de la nueva campaña de voluntariado ambiental Se ampliará el año que viene a todo el mes de agosto - Los voluntarios están subvencionados por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica martes, 13 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Se ha estrenado este verano en nuestro entorno una nueva forma de hacer voluntariado de prevención de incendios. Personal técnico de ‘Avalem Experiència’ prepararon un programa de voluntariado que completa la vigilancia forestal de prevención de incendios con la formación ambiental de los voluntarios. Para hacerlo posible, programaron estancias semanales en el Mas de La Safranera, de lunes a viernes, donde han realizado actividades de conocimiento del medio durante las mañanas. Por las tardes han contado con la colaboración de voluntarios de Protección Civil para coordinar la vigilancia y el traslado de los voluntarios. El grueso del programa, la vigilancia forestal, se ha realizado de la siguiente manera: dos parejas en dos torres de vigilancia en Font Roja y Mariola, dos parejas en bicicleta eléctrica en las zonas de Vía Verde, Estepar o Racó Sant Bonaventura, entre otros, una pareja de Protección Civil con vehículo 4x4 para apoyar a los voluntarios. Este año se han hecho seis turnos, entre el 1 de julio y 9 de agosto. Dado el éxito del formato, el año que viene se ampliará a todo el verano. Este voluntariado está subvencionado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.