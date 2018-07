The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Buena actuación de los atletas alcoyanos Participaron en el campeonato de España en diferentes categorías miércoles, 04 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Varios atletas del C.A.Alcoy participaron en el campeonato de España de su categoría. En primer lugar destacamos la participación de nuestro atleta adaptado Alejandro Marín, que ha estado en la localidad de Getafe, disputando el Cto. De España de Atletismo Adaptado, formando parte del equipo de FESA (Federació d’esports adaptats de la Comunitat Valenciana). Nuestro atleta participo en tres pruebas de su categoría alcanzando muy buenos resultados : 100ml. 2º Subcampeón de España Salto de longitud 1º Campeón de España También participo en el 4x100 , obteniendo la clasificación para disputar el relevo en el próximo Cto. De Europa. En segundo lugar destacar la participación del nuestro atleta Máster35 Esteban Rajo, que al final de una estupenda temporada ha obtenido su premio, en forma de marca mínima para participar en el LIII Cto. De España Máster, celebrado en Vitoria, con los siguientes resultados : 400ml 56’’35 800ml 2’12’’35 Esteban ha disfrutado de una gran experiencia al tomar parte en un Cto. En el que también participaban 2506 atletas máster de todas las edades a partir de los 35 años. También este fin de semana, ya en territorios mas cercanos se ha disputado en Valencia el Cto. Absoluto Individual, en el que han participado : Jesús Moltó 100ml 11’’35 Jesús Moltó 200ml 23’’07 Paula Rebagliato 1500ml 5’17’’19 Olga Ruiz Triple 10,88m. Destacar la actuación de Paula y de Olga, que en su última competición, han logrado su mejor marca personal. También hacer mención de la participación de nuestra atleta Lorena Rodríguez, que se desplazo a tierras catalanas, concretamente ha Barcelona, para disputar un 5000ml, en busca de la mínima para el Cto. De España, con una marca de 17’31’’21,