HOCKEY PATINES Buena imagen de la base del Alcodiam El pasado fin de semana se disputaron las finales de varias categorías de la Final Four 2017 - El infantil se alzó con el campeonato y logra el pase a la Fase Sector jueves, 09 de marzo de 2017 El pasado fin de semana tuvieron lugar las finales a cuatro en las categorías de Iniciación, Benjamín e Infantil de Hockey sobre patines de la Final Four. Las dos primeras se disputaron en Muro del Alcoy y la de infantiles en San Vicente del Raspeig. Los del equipo de Iniciación del Alcodiam “A” lograron el subcampeonato de la liga 2016-2017 que tras una semifinal contra un motivado Cocentaina “B” se le venció por 2-0 después de unos parciales intensos en los que los del Alcodiam ganó por 4-0 en el primero, 1-1 en el segundo y 5-0 en el tercero y definitivo. En la esperada final contra el Cocentaina “A”, el benjamín del Alcodiam salió muy motivado pero sin suerte de cara a portería, frente a un equipo que se fue con un 2-0 al final de los 10 primeros minutos. El segundo período fue muy disputado pero seguían si ver portería, encajando un resultado de 4-0. Ya sabiendo que la final estaba decidida, el equipo salió a jugar sin nada que perder, metiendo el ansiado gol a cargo de Mateo, quedando 4-1. Gran trabajo el realizado por el equipo, aunque se perdió la final 3-0 contra el Cocentaina “A”, justo vencedor. La otra final en categoría Benjamín fue muy ajustada, no obstante se consiguió el Campeonato de la liga 2016-2017. La semifinal contra el Muro fue muy igualada y con buen juego por parte de los dos equipos, acabando el partido 4-4. Ya en la prorroga el Alcodiam se impuso por el Gol de Oro a falta de un minuto para el final de la primera parte. Contra el H.C. Cocentaina fue muy igualada y vibrante. Empezó el Alcodiam anotando pero segundos después igualó el H.C. Cocentaina, que volvió a anotar. Enseguida empató el Alcodiam, pero poco duro la alegría porque el H.C. Cocentaina volvía a adelantarse. Pero los de Samu, lejos de darse por vencidos, volvían a igualar. Otra vez el equipo rival se adelantó, pero el Alcodiam volvió a empatar, acabando el partido 4-4. La prórroga acabó 0-0 por las buenas paradas que realizaron los dos porteros. Los penaltis dieron el Campeonato al Benjamín del Alcodiam, gracias al gran acierto de portero del Enrile que paró 3 de 4 lanzados. La final infantil se jugó en San Vicente del Raspeig, consiguiendo el Campeonato de la liga 2016-2017 y el pase a la Fase Sector a celebrar en Madrid del 31 de marzo 2 de abril, antesala del Campeonato de España. El primer partido entre el primer clasificado y el cuarto no se jugó por no presentarse a la competición el Muro, cuarto clasificado, por lo tanto el Raspeig esperaba rival en la final, del partido entre el Alcodiam y el H.C. Cocentaina. Fue un encuentro muy igualado hasta el último segundo, imponiéndose el Alcodiam por la mínima. La final se disputó por la tarde, en cuya primera parte el Raspeig fue superior. Físicamente los de San Vicente apretaron mucho a un Alcodiam que por momentos pagaba el esfuerzo realizado en su semifinal. Gracias al portero Marc, que supo aguantar al equipo, el partido llegó al descanso con un 1-0 para el Raspeig. En la segunda parte cambiaron las cosas, el Alcodiam subió el ritmo y le dio la vuelta al marcador, llegando a pocos minutos para el final con un 3-4, y ahí apareció la figura del otro portero del Alcodiam, Félix. A dos minutos para el final el Alcodiam hizo el 3-5 y en el último minuto, con el Raspeig volcado con cinco jugadores de pista, llegó a puerta vacía el 3-6 definitivo. TEXTO: Patín Alcodiam