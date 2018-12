The examples populate this alert with dummy content

ALIMENTOS Burrita solidaria en El Sargento Los vecinos de esta urbanización han realizado una actividad solidaria navideña lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los vecinos de la Urbanización de El Sargento han organizado un pasacalle solidario nombrado ‘La Burreta Solidaria’. No ha faltado la participación de pequeños pajes y la ayuda solidaria de los vecinos. Todo lo recogido en forma de comida no perecedera ha sido para ayuda a las familias más necesitadas a través de Cáritas en estas fechas navideñas.