PUERTAS ABIERTAS "Buscamos que alumnos y familias se sientan como en casa" El jefe de estudios de Infantil y Primaria del colegio Salesianos San Vicente Ferrer repasa la trayectoria de la presencia salesiana en Alcoy y la oferta educativa actual jueves, 16 de marzo de 2017 Jaime Sanjuán, jefe de estudios de Infantil y Primaria del colegio Salesiano San Vicente Ferrer presenta en Hoy por Hoy Alcoy las jornadas de puertas abiertas que ha organizado el centro los días 17, 25 y 31 de marzo. En la entrevista repasa la trayectoria de la presencia salesiana en Alcoy y la oferta educativa actual. "Destacamos de este colegio la familiaridad y tal y como indicaba nuestro fundador Don Bosco, buscamos que nuestros chavales y sus familias sientan nuestros centros como su casa". En las jornadas de puertas abiertas presentarán a los padres interesados lo que los alumnos hacen en el colegio, aprovechando este viernes 17 la Fiesta del aprendizaje de los proyectos donde los alumnos muestran a sus padres lo aprendido desde las 16,15. Para el sábado 25 hay prevista una visita más detallada con profesores y alumnos de secundaria, desde las 11,30 y el viernes 31 hay prevista otra sesión para Secundaria.