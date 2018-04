The examples populate this alert with dummy content

PERALADA - ALCOYANO Buscando la permanencia El que gane tendrá virtualmente la permanencia – El partido lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, en la App de la Cadena Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/04/2018) El Alcoyano jugará en Peralada un partido que de ganar puede dejar la permanencia prácticamente sentenciada. Los de Barrera no lo tendrán fácil ante un filia que ya demostró su calidad en El Collao donde ganó 0-2 en el partido de ida. Sin Alarcón ni Galas por lesión, el técnico argentino contará con Eldín y Nieto que ya están recuperados. No se esperan grandes cambios con respecto la última alineación que ganó el último partido al Deportivo Aragón. Mario y Ruso volverán a formar pareja de centrales, Ribelles les ayudará y López Silva y Arques tienen muchas opciones de volver a la medular. La novedad pues ser Mariano en punta de ataque y todo indica que por méritos propios Kilian seguirá en el once inicial. El conjunto rival , capitaneado por el alcoyano Pablo Carbonell se encuentra en una racha muy favorable, es cierto que sólo está un punto por encima del Alcoyano, pero acumulan muchos partidos sin perder y en casa no lo hacen desde que empezó la segunda vuelta. El Peralada quiere sumar los tres puntos porque al igual que el Alcoyano conseguiría virtualmente la permanencia. El partido será el domingo a las 12.00 horas con el arbitraje del aragonés, Sánchez Alba. Como cada fin de semana Radio Alcoy lo contará en directo, en el 1485 de Om, en la aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web, desde las 11.45 horas.