SANT JORDI 2019 Cabalgando hacia la Festa El cartel anunciador de los Moros y Cristianos 2019 de Alcoy muestra a un soldado a caballo que anuncia la Reconquista lunes, 01 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos 2019 muestra a un soldado a caballo que anuncia con “un grito de alegría” el acta de rendición tras la Reconquista. Así lo ha definido su autor, Carlos Merchán, pintor salmantino de nacimiento y alcoyano de adopción desde hace 20 años. “No quería que fuera algo repetitivo, ni lo mismo de siempre”, ha explicado en alusión a la falta de elementos habituales como son el moro, el cristiano o la imagen del patrón Sant Jordi. “Es un cabo batidor, un soldado que ha batallado y regresa victorioso para anunciar la rendición de al- Azraq", ha explicado. El cartel ha sido pintado predominantemente en blanco y negro para crear la “ilusión de volver atrás en el tiempo”. Carlos Merchán ha utilizado la técnica del carbón, trabajado con latex y estropajo. “He querido ser fiel a mí mismo y a mi estilo”, ha explicado. El descubrimiento del cartel ha contado con el apoyo incondicional de amigos, familiares, autoridades y cargos de la fiesta. El Sant Jordiet, Álvaro Santacreu Piñero, ha sido quien ha descubierto el cartel. El mal tiempo ha reducido de manera considerable la presencia de seguidores, que en principio ha aplaudido de manera mayoritaria la apuesta de Carlos Merchán. La Societat Musical Nova d'Alcoi ha interpretado distintos temas festeros durante la espera y el Himne de Festas tras el descubrimiento del cartel y no ha faltado el tradicional castillo de fuegos artificiales.