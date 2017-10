The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA "Cada dia diria prou i cada dia tornaria a començar" Jordi Gil s'acomiada dels escenaris amb el disc Sepharad-L'artista presenta la seua última creació a Radio Alcoy amb Moisès Olcina martes, 24 de octubre de 2017 Jordi Gil s'acomiada dels escenaris amb Sepharad, el seu últim disc. Moisès Olcina, músic i responsable dels arranjaments, l'acompanya a l'entrevista a Radio Alcoy per presentar el treball que conté cançons registrades prèviament en altre format. Tots dos destaquen la faena feta per Analí, a la guitarra. "Cada dia diria prou i cada dia tornaria a començar", ha declarat Jordi Gil a l'hora de parlar del seu comiat.