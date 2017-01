“Cada día tengo más confianza”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/01/2017)

Por segunda vez, Miguel Bañuz, ha visitado el Café del Alcoyano en Premium Sport Café, en la primera visita el portero blanquiazul no había disputado ningún minuto e liga, mientras que en esta segunda ocasión sí. Marc Martínez sufre una lesión desde hace algunas semanas y Bañuz es ahora el cancerbero titular del Alcoyano. Con dos partidos afrontados y un gol encajado, de penalti, tiene por delante un nuevo reto, el encuentro ante el Gavà que se jugará el domingo 22 de enero a las 12h.

Algo que no ha cambiado en Bañuz es él mismo, tranquilo y con mucha seguridad. “Me encontraba muy bien entrenando, con buenas sensaciones, nunca me da buen gusto entrar por la lesión de un compañero, me gustaría haber entrado por otros motivos, pero tocó desgraciadamente la lesión de Marc, estaba muy tranquilo, me tocó jugar contra el Mallorca B, lo hice lo mejor posible, conseguimos tres puntos y esta semana en Cornellà tuve la mala suerte de que nos pitaran un penalti, no pude pararlo, pero son cosas del fútbol, un día pierdes otro ganas…pero lo importante es que cada día voy encontrándome mejor, con muy buenas sensaciones y más confianza. Estoy muy concentrado en lo que toca cada fin de semana que es competir, hacerlo lo mejor posible, cuando Marc se recupere, que el míster decida y si le toca jugar a él perfecto, ayudarle en todo lo que pueda y al final y al cabo, el objetivo de todos es él mismo, estar a final de año en play off y si es posible subir”, ha afirmado el joven portero en el Café del Alcoyano.

Respecto al míster, Bañuz considera que “creo que confía mucho en los dos, en Marc y en mí, en ese sentido está muy tranquilo. Además, quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado porque no es fácil”. Con la filosofía del Alcoyano de ir partido a partido, todos están centrados en el encuentro ante el Gavà que es el más próximo, aún así, uno de los enfrentamientos más esperados es el de la siguiente jornada entre el líder, el Barça B y el equipo de Toni Seligrat en el Mini Estadi, y aunque Bañuz lo ve “muy lejos”, afirma que ellos irán “con la mayor de las ilusiones, a intentar hacer el mejor papel posible”. Esto se debe a que todos quieren “seguir en esa dinámica porque queremos seguir arriba”.

El portero blanquiazul tiene contrato con el Deportivo Alcoyano hasta junio de este año, a pesar de ello, señala que “estoy muy contento en Alcoy, la gente por la calle me trata fenomenal, la afición en El Collao siempre tiene para mí una palabra de ánimo y estoy muy contento en esta ciudad y me gustaría seguir aquí muchos años”.