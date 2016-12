The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cada gota cuenta El Colegio San Roque espera alcanzar las 200 donaciones como colofón a un proyecto educativo sobre el estudio del cuerpo humano y la importancia de la sangre jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/12/2016) La donación organizada por el Col.legi Sant Roc, para este viernes 16 de diciembre en el centro escolar, cierra un programa educativo y de sensibilización en el que los escolares han conocido a lo largo del trimestre las funciones del cuerpo humano y la importancia de la sangre. El objetivo del proyecto Gota a Gota es alcanzar los 200 donantes. Los alumnos de sexto de Primaria han explicado en Hoy por Hoy Alcoy cómo han aprendido en las aulas y en el laboratorio el funcionamiento de los órganos vitales al tiempo que han elaborado los trípticos informativos, los carteles y han promocionado la actividad en los medios de comunicación locales y a pie de calle.