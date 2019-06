The examples populate this alert with dummy content

DESPEDIDA "Cada uno tiene una manera de interpretar la política pero, al final, lo que queremos es que Alcoy funcione" Jordi Sedano se despide de sus 20 años en la política municipal destacando el consenso en la corporación para tomar decisiones por la mejora de la ciudad martes, 11 de junio de 2019

Jordi Sedano está a puertas de escribir el punto final a su carrera en la política municipal. Cuando mañana se celebre el pleno de cierre de legislatura acabará una etapa de 20 años, en la que ha estado de concejal tanto en el gobierno como en la oposición, y ha sido alcalde de Alcoy de 2003 a 2011. Sedano, en la entrevista concedida a Radio Alcoy, ha destacado que hubo muchos momentos difíciles cuando fue la máxima autoridad de la ciudad y, también, que si hace 15 años supiera la información que ahora conoce, tal vez hubiese tomado otras decisiones. Pero, el exalcalde, sobre todo, destaca el consenso que ha habido en decisiones entre los partidos políticos mirando por la ciudad. "La gente puede que piense que hay muchas rencillas personales entre los políticos, pero no. Es decir, en los debates muchas cosas se han sacado por consenso, y hay una admiración y respeto mutuo [entre los políticos] y de amistad. Al final, todos sabemos que la política es necesaria, a veces hay que debatir, cada uno tiene una forma de interpretar la política pero, al final, lo que queremos es que Alcoy funcione". A la nueva corporación municipal, que se estrena este sábado, le desea mucha suerte y en su nueva etapa, que ahora inicia, tiene claro dos cosas: "no echaré de menos la política, sí a los políticos y mucho a los funcionarios".