The examples populate this alert with dummy content

HONORES Caduca el expediente para retirar a Trillo el título de Hijo Adoptivo El Ayuntamiento debe reiniciar el procedimiento – Guanyar lamenta la falta de diligencia e interés del Gobierno del PSOE martes, 11 de julio de 2017 El expediente abierto por el Ayuntamiento para retirar al ex ministro Federico Trillo el título de Hijo Adoptivo de Alcoy ha caducado. Según Guanyar Alcoi, por la “falta de diligencia y de interés” del Gobierno local, del PSOE. En cualquier caso, el Ayuntamiento debe reiniciar los trámites para retirar los honores a Trillo. Tres meses después de presentar la ponencia que argumentaba los motivos para desposeer al ex ministro del título concedido hace 17 años, el expediente ha cumplido los plazos sin culminar. El concejal de Guanyar Alcoi, Paco Paredes, considera que la caducidad de este proceso pone de manifiesto que el Gobierno, con solo nueve concejales, “gestiona de forma muy justa, sin ser diligente en todas las áreas, muchas de las cuales quedan descuidadas”. La expiración de los plazos ha molestado especialmente a Guanyar porque en mayo el PSOE acusó a la confluencia de retrasar los trámites por no firmar la ponencia que argumentaba la retirada. “Firmamos la ponencia del PSOE, que no consensuó con el resto de partidos, y ahora queda patente que el interés del Gobierno era partidista y mediático”, afirma Paredes. El edil reclama que, una vez el expediente ha quedado caducado, el PSOE cumpla su compromiso y dialogue con todos los partidos para que la ponencia que defiende el deshonor del ex ministro sea fruto del consenso. Guanyar señaló en mayo que en primera instancia no quería firmar el texto del PSOE porque era muy laxo con Trillo. La iniciativa para retirar a Trillo del cuadro municipal de honores surgió después de que el Consejo de Estado responsabilizase al ex ministro de Defensa del accidente del Yak 42. La anterior legislatura una propuesta similar quedó en nada porque no sumó el respaldo de las dos terceras parte de los concejales.