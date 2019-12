The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Cae parte de la pared del colegio de Alfafara El desprendimiento se ha producido en el transcurso de las obras de ampliación del centro y tras ser desalojados los escolares martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una parte de la pared de la parte trasera del colegio de Alfafara se ha venido abajo este martes mientras se estaban realizando las obras de ampliación del centro, incluidas en el Plan Edificant, en el terreno contiguo. Según las fuentes consultadas por Radio Alcoy, los obreros se han percatado de un pequeño desprendimiento y al momento han dado la voz de alarma al profesorado y estudiantes que estaban en el interior y han evacuado el edificio de manera preventiva. Al poco tiempo del desalojo es cuando se ha desprendido parte de la pared, dejando al descubierto el pasillo que conduce a las diferentes clases del aulario Álvarez Pons. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, solo materiales y hay que significar que la mayor parte de los cascotes ha caído en el solar donde se está construyendo el nuevo colegio. Los 27 alumnos, según las citadas fuentes, serán trasladados al centro social La Mateta donde seguirán las clases hasta que puedan regresar al aulario.