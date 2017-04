The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Caen las exportaciones del juguete valenciano Las ventas al extranjero se redujeron un 0,30% frente al aumento del 2,77% en el conjunto del sector nacional jueves, 27 de abril de 2017 El sector juguetero valenciano redujo sus exportaciones el año pasado. El comportamiento de las firmas valencianas en el mercado exterior fue en 2016 peor que el del conjunto del sector nacional. Las exportaciones valencianas se redujeron un 0,30%, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. El sector español registró un aumento del 2,77%, el peor dato de los últimos años. La patronal sitúa el valor de las exportaciones españolas en 533 millones de euros. Durante 2016 cayeron con fuerza las exportaciones de muñecas. Las ventas se redujeron un 9,79%. El mercado internacional se vio influido por decisiones políticas, como el Brexit y la elección de Donald Trump. Las exportaciones a Reino Unido se redujeron un 11,77%. La caída de ventas a Estados Unidos fue del 15,51%. Durante 2016 Portugal se consolidó como el mejor cliente europeo del juguete español. Las exportaciones al país vecino aumentaron un 9,56%. Muy destacable fue el crecimiento del 60% en las exportaciones a Polonia. La patronal destaca la buena marcha del mercado nacional, que cerró 2016 con un crecimiento de ventas del 6,1%.