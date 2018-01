The examples populate this alert with dummy content

ARTE Caen un 17,8% las visitas a las exposiciones de la Llotja de Sant Jordi 12.622 visitaron durante 2017 las muestras organizadas por el Ayuntamiento en la sala diseñada por Santiago Calatrava - La antológica de Fernando Cabrera acumuló 5.000 espectadores miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El seguimiento de las grandes exposiciones cayó un 17,8% el pasado año. 12.622 personas visitaron las muestras organizadas por el Ayuntamiento en la Llotja de Sant Jordi, el espacio reservado para exposiciones de gran formato. Son casi 3.000 espectadores menos que un año antes. La exposición antológica sobre Fernando Cabrera fue de largo la que más interés despertó entre el público, con 5.000 visitas. Las otras cuatro exposiciones reunieron a entre 2.500 y 1.400 personas, según datos de la Concejalía de Cultura. La cifra de visitantes es similar a la de 2015, año en que las grandes exposiciones municipales reunieron a 12.641 asistentes. El concejal de Cultura, Raül Llopis, destaca “la gran dedicación” que el Ayuntamiento muestra cada año hacia el patrimonio artístico de la ciudad. A modo de ejemplo, el regidor alude a la muestra de Fernando Cabrera, para la cual “el Ayuntamiento hizo el esfuerzo económico de adquirir una nueva pintura del artista, La muerte de un santo, y en la que entre el 10 y el 15% de las obras expuestas eran inéditas”.