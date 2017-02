The examples populate this alert with dummy content

OBRA SOCIAL Caixa Ontinyent duplicará su inversión destinada a los otros Con un presupuesto de 1,7 millones de euros, la entidad estudiará implantar dos nuevos centros asistenciales: para salud mental en Ontinyent y para los enfermos de Alzheimer en Albaida miércoles, 01 de febrero de 2017 Caixa Ontinyent duplicará su inversión en obra social en 2017. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros, más del 100% que el año pasado, la entidad enfocará sus acciones sociales en incrementar su presencia en los campus universitarios con actuaciones tendentes a facilitar la mejor salida profesional de los estudiantes, fomentar la investigación y la ocupación, mejorar en innovación e incentivar el emprendedurismo. Además, estudiará la posibilidad de implantar dos nuevos centros asistenciales que permitirían ampliar y mejorar la oferta de servicios a personas con necesidades específicas: un centro de salud mental en Ontinyent y un centro de Alzheimer en Albaida. 267.000 beneficiarios en 2016 En 2016 más de 267.000 personas han sido beneficiarias directas de la obra Social de Caixa Ontinyent, que cuenta con 25 centros sociales en 12 localidades, ha realizado 262 actividades y ha colaborado con 127 colectivos. Esta actuación posibilita, además, el mantenimiento de 203 puestos de trabajo especialmente dedicados a temas sociales.