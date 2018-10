The examples populate this alert with dummy content

FINANZAS Caixa Ontinyent estrena banca electrónica El nuevo portal nace con el objetivo de dar una mayor accesibilidad y seguridad a los clientes lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Caixa Ontinyent ha puesto en funcionamiento este lunes, con motivo del Día de la Educación Financiera, su nuevo portal de banca electrónica, CO.net. Se trata del proyecto más emblemático de 2018 hacia el impulso digital en el que trabaja la entidad y que se traduce en más posibilidades para operar, una mayor accesibilidad, más seguridad, capacidad de evolución y, en definitiva, un mejor servicio a los clientes, ya que se ha dotado con nuevos parámetros tanto para la identificación del cliente como en la firma de sus operaciones. Esta nueva banca electrónica tiene por objetivo adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los usuarios, ampliando y mejorando la gama de productos y servicios. Además, cuenta con el soporte de la Oficina Digital, puesta en funcionamiento también recientemente, y de las oficinas tradicionales, que cada vez más se orientan al asesoramiento del cliente. El portal electrónico puede utilizarse desde cualquier tipo de dispositivo ya que el nuevo CO.net tiene un diseño responsive, es decir, adaptable a cualquier tamaño de pantalla: ordenadores, tablets y móviles. Para operar en la nueva plataforma los clientes pueden realizar la migración de la anterior banca electrónica a la actual a través de un sencillo proceso guiado. Además, dispone de un vídeo tutorial para ayudar en el cambio, se ha incorporado información explicita en su web (www.caixaontinyent.es) y se atenderán las dudas en horario ampliado de 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (96 291 91 91).