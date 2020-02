The examples populate this alert with dummy content

ECONOMIA Caixa Ontinyent incorporarà un portal de transparència Ho farà per a millorar la relació amb els seus clients - Es tracta d'una iniciativa que està dins de la política de Responsabilitat Social Corporativa, aprovada pel Consell d'Administració martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/01/2020)

AUDIO Informativo comarcal (04/02/2020) Caixa Ontinyent no para de donar notícies. Una d'elles és que té previst incorporar un portal de transparència per a millorar la seua relació amb els seus clients. Aquesta iniciativa s’integra dins la política de Responsabilitat Social Corporativa, aprobada recentment pel Consell d’Administració. Oferirà als clients información adicional sobre els productes i serveis de la entitat, enfortint el seu treball en educació financera. El projecte suposa una innovació en la pràctica bancaria i conta amb el suport i asesorament de l’Universitat de València i el Tribunal Supremo. HOTEL KAZAR Caixa Ontinyent ha donat un nou impuls a l’hotel Kazar d’Ontinyent amb la incorporació d’una nova gerent en aquest 2020, Andrea Morales, mentre que el 2019 els resultats han sigut superiors a les previsions, duplicant la facturació que es xifra en 1,2 milions d’euros i la plantilla ha passat a 22 persones. Totes aquestes dates confirmen que s’han cobert els objectius marcats inicialment per Caixa Ontinyent que s’aquesta manera s’ha preservat el seu edifici tan emblemàtic i al temps s’ha garantit la continuïtat del servei. L’objectiu per al 2020 es continuar reinvertint en el propi Hotel Kazar en la millora de les instal·lacions i les condicions del servei.