CUENTAS ANUALES Caixa Ontinyent incrementa beneficio neto un 8,35% La entidad cerró 2017 con un saldo positivo de 6,2 millones, de los que 1,2 irá a la Obra Social lunes, 02 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Caixa Ontinyent incrementó su beneficio neto un 8,35% durante el pasado año. La caja ha cerrado el ejercicio con un saldo positivo de 6,2 millones. Esta cifra ya descuenta los impuestos y las provisiones. La asamblea general ha acordado destinar la mayor parte del beneficio (5 millones) a reservas para capitalizar la entidad y 1,2 millones a la Obra Social. Los resultados muestran un beneficio, antes de saneamientos y dotaciones, de 12,4 millones de euros, que queda en 8,0 millones de euros tras las provisiones pertinentes. Después del pago de impuestos, a los que se destina 1,8 millones de euros, el beneficio neto se sitúa en 6,2 millones de euros, un 8,35% superior al del 2016. Tras la completa renovación tecnológica en equipos, comunicaciones, aplicaciones y programas llevada a cabo en 2017, Caixa Ontinyent afronta la digitalización de servicios como eje de actuación en este 2018, según señala la entidad en un comunicado. El objetivo es ampliar los canales de relación con el cliente, manteniendo el trato directo, lo que supone impulsar la oficina digital, incorporar productos digitales de pago y de financiación, mantener un óptimo nivel en seguridad y tecnología, y una formación continuada al personal para ofrecer un servicio cualificado. Otra de las líneas de actuación para el 2018 es contribuir al impulso de la economía de la zona a través de un más fácil acceso a la financiación tanto en el ámbito empresarial como en el particular o familiar. En ese sentido, se ofrecerán nuevas líneas de financiación y canales de relación. El presidente de la entidad, Antonio Carbonell, expuso a la asamblea la situación del sector financiero y los principales retos a los que se enfrenta, con especial énfasis en la adaptación del gobierno corporativo a la nueva regulación europea de entidades de crédito. En cuanto al balance de gestión de estos meses, a 30 de abril, el beneficio neto se sitúa en 2,3 millones de euros, con incremento del 22,08% sobre el mismo período del año anterior. En cuanto a la Obra Social, el presupuesto es de 1,7 millones de euros que permitirán mantener centros y actividades tradicionales.