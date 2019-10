The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Caixa Ontinyent renueva la web de su obra social Una web segura con más información, mayor accesibilidad y una renovada tienda online para venta de publicaciones viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Caixa Ontinyent ha renovado la web de su obra social, a la que incorpora medidas de seguridad para las comunicaciones y, como novedades, información sobre la Fundación Caixa Ontinyent, sobre las actividades de educación financiera, y sobre la responsabilidad social corporativa. Asimismo, mantiene toda la información relativa a los programas de obra social que desarrolla la Entidad: centros implantados, publicaciones, presencia en Campus universitarios, colaboración con colectivos, gestión de otras fundaciones, agenda del Centro Cultural Caixa Ontinyent, y noticias relacionadas con estas actividades. Contará también con una renovada tienda online en la que, con total seguridad, podrán adquirirse las publicaciones del fondo editorial compuesto actualmente por 115 libros y 50 discos editados como contribución a la investigación y difusión de temas autóctonos. Caixa Ontinyent es la única entidad financiera en la Comunitat Valenciana que revierte sus beneficios a la sociedad en forma de obras sociales, equivalente a la parte que otras entidades destinarían a retribuir a sus propietarios. Una actividad singular que, año tras año y desde la fundación de la Caja en 1884, ha ido goteando y aportando recursos y actividades a todo su ámbito de actuación. De hecho, la obra social de Caixa Ontinyent dispone de 23 centros en funcionamiento en 11 localidades, con 220 puestos de trabajo directo, desarrolla anualmente más de 300 actividades, colabora con más de 300 colectivos y beneficia a 278.000 personas. La web obrasocial.caixaontinyent.es pretende acercar más a la sociedad el conocimiento de las actividades de la obra social y aprovechar esa comunicación para orientar sus actuaciones futuras en línea con las demandas sociales; y con ello complementa también la información que la Entidad emite a través de otras webs como caixaontinyent.es (destinada a clientes), corporativa.caixaontinyent.es (con información corporativa) y programafinancat.es (para educación financiera).