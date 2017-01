The examples populate this alert with dummy content

ENTIDADES FINANCIERAS Caixa Popular abre en Ibi su segunda oficina en la provincia La caja, que ofrece servicio a sus clientes por las tardes, mantiene su plan de expansión sostenible miércoles, 25 de enero de 2017 Caixa Popular ha abierto esta semana una nueva oficina en la avenida Juan Carlos I, 30, de Ibi. La cooperativa de crédito valenciana mantiene su plan de expansión y sigue fijando las claves en un crecimiento sostenible, que permita ofrecer un modelo de banca diferente, más social y que "coopera con las personas". La oficina de Ibi es la segunda que abre sus puertas en la provincia de Alicante, y se presenta como una alternativa financiera en la zona por su modelo de gestión y por el capital de la entidad, íntegramente valenciano. Como el resto de oficinas de Caixa Popular, presentará el horario más amplio del mercado, puesto que abrirá al público todas las mañanas y todas las tardes. Al frente de la misma estarán Rosana Campos, Natxo Ferrero, Lirio García y Ximo Palaci, como director. Caixa Popular ofrecerá servicios de financiación, ahorro e inversión a las empresas, autónomos y particulares de la zona. La entidad destaca que en la actualidad, "se ha convertido en una entidad de referencia en el sistema financiero valenciano, que crece día a día en equipo humano, oficinas y clientes". Cuenta ya con 180.000 clientes y dispone de una red de 68 oficinas repartidas por las principales localidades de la provincia de Valencia.