CENTRE D'ART Caja Mediterráneo saca a licitación la obra del CADA por 490.257 euros Los interesados tienen hasta el 23 de noviembre para presentar las ofertas lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación Caja Mediterráneo ha inicia el proceso para la remodelación del Centre d’Art. El proyecto de las obras sale a licitación con un presupuesto de 490.257 euros más IVA. Los interesados tienen hasta el 23 de noviembre para presentar las ofertas. El abogado, Luis Boyer, el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, destacó en el acto de firma del protocolo en el que se acordó el reparto de compromisos entre las tres entidades gestoras, el estado del edificio cuando cerró. "No disponía ni de aire acondicionado". La Fundación Caja Mediterráneo anunció que asumirá el coste de la adecuación del edificio por 700.000 euros, mientras que el Ayuntamiento destinará 250.000 euros al funcionamiento del centro. La Generalitat aportará 400.000 euros anuales para exposiciones