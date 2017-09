The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Calienta la Media Maratón En Ser Deportivos comienzan una serie de programas especiales dedicados a la Media Maratón Unión Alcoyana- Será el 3 de diciembre con nuevo recorrido martes, 26 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/09/2017) En Ser Deportivos comienzan una serie de programas especiales dedicados a la Media Maratón Unión Alcoyana. La carrera será el 3 de diciembre con nuevo recorrido mucho más urbano y llano, para que todos los que les guste correr puedan hacerlo. David Miró, uno de los organizadores es el encargado de contarnos desde hoy , todos los entresijos de esta carrera que reúne a más de 1500 atletas. En este programa, Miró cuenta las novedades principales, circuito, modalidades, fecha, inscripciones… Todos los detalles de la carrera de atletismo que ya es un referente en la ciudad.