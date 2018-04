The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI Calienta motores la sexta edición del trail solidari Desde el restaurante Casa Félix hablamos de la presentación del trail solidari en su sexta edición - La puesta en escena será el viernes 13 a las 20.00 horas en la Plaça de Dins miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/04/2018) Desde el restaurante Casa Félix hemos realizado el programa Ser Deportivos para hablar de la sexta edición del trail solidari. Con Paco Fuster y la nueva incorporación en la organización, Nuria Trenzano, hemos hablado del congreso que Alcoy tendrá de oncólogos el 20 de abril. De la prueba que será el 27 de octubre. Las inscripciones se abrirán el 7 de mayo y todos los detalles que han podido desvelar de la presentación oficial que será el viernes día 13 a las 20.00 horas en la Plaça de Dins. Un acto abierto al público y que se espera la organización la complicidad de la sociedad para apoyar una carrera que es un referente nacional con marcado carácter solidario. No te pierdas todo lo que se ha dicho en el programa en referencia al trail solidari 2018