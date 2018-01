The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE EN EL ALCOYANO Cambio de cromos: Torres por Nieto El Alcoyano cierra la contratación de Miguel Ángel Nieto que llega del Hércules donde se ha marchado David Torres miércoles, 31 de enero de 2018 El Alcoyano confirma lo que Radio Alcoy adelantó en Ser Deportivos. El fichaje de Miguel Ángel Nieto. Llega del Hércules y es un extremo con una gran calidad. El futbolista llega hasta final de temporada. Se crió en las categorías inferiores del San Sebastián de los Reyes y del Real Madrid, equipo en el que llegó a debutar en Primera División y en Champions League. De la mano de Fabio Capello debutó en Liga de Campeones, jugando 73 minutos, fue el día 6 de diciembre de 2006 en el partido que enfrentó al Real Madrid con el Dinamo de Kiev; y en Primera división con el primer equipo del Real Madrid debutó a finales de enero de 2007 en Villarreal. El técnico italinao contó con él en los partidos que el conjunto blanco jugó ante Levante y al Betis. Además ha jugado en Almería, Xerez, Numancia, Lleida o Córdoba entre otros tantos equipos, hasta recalar en el Hércules que es de donde procede. El club afirma que "una de las principales virtudes de Nieto es su capacidad para desenvolverse en las acciones de banda. Como extremo derecho ha sido capaz de mostrar sus principales dotes futbolísticas". Nieto llega a un vestuario que conoce muy bien ya que ha coincidido con varios jugadores en otras etapas como Barreda, Álvaro, Gato, Mariano o López Silva.