COCENTAINA Cambios en el equipo de gobierno en el ecuador de la legislatura Marcela Richart pasa a ser primer teniente de alcaldía y Mariona Carbonell será la nueva portavoz de los socialistas en Cocentaina, cargos que asumía desde hace ocho años el concejal Marcos Castelló jueves, 21 de septiembre de 2017 El equipo local de los socialistas se reorganiza cuando se encuentra en el ecuador de la legislatura. Se trata del cambio de titularidad en los cargos de primer teniente de alcaldía y portavoz del grupo municipal, asumidos desde hace ocho años por Marcos Castelló. El concejal deja paso a Marcela Richart, que deja el cargo de tercer teniente para convertirse en primer teniente, y a Mariona Carbonell, que a partir de ahora asume la responsabilidad de portavoz de los socialistas en Cocentaina. La alcaldesa, Mireia Estepa, asegura que el cambio, acordado a comienzos de legislatura, pretende poner caras jóvenes en la primera línea al frente de la gestión municipal. "Acordamos estos cambios a comienzos de legislatura, hace dos años (...), ahora la idea es seguir trabajando con caras nuevas durante los dos años que quedan". Estepa agradece la función desarrollada por Castelló estos años y recuerda que el concejal seguirá al frente de Hacienda, Obras y Servicios y Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Personal.