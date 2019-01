The examples populate this alert with dummy content

TELEVISIÓN Cameo de Miquel Peidro en el capítulo 2.000 del Secreto de Puente Viejo El guionista alcoyano se pasa a actor por un momento por este especial motivo y también canta en un vídeo lunes, 28 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/01/2019) Miquel Peidro ha visitado Radio Alcoy poco después de que se haya emitido el capítulo 2.000 de la serie ‘El secreto de Puente Viejo’. Se trata de la serie más longeva a nivel estatal y que se emite en 70 países, incluso en Vietnam, y esa razón era un buen motivo para que el guionista alcoyano pasara de detrás a delante de las cámaras con un cameo con una pequeña aparición y grabando un vídeo musical con el autor de la banda sonora, Álex Conrado y con quien comparte la coordinación de guiones, Aurora Guerra. Todo ello nos lo cuenta en la entrevista, así como habla también de su otro proyecto, ‘Acacias 38’ que pronto llegará a los 1.000 capítulos.