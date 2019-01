The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Camilo no puede poner punto final a su carrera" Ángela Carrasco aterriza en Alcoy para homenajear a su artista y amigo Camilo Sesto con el recital 'Quererte a ti', previsto para este viernes, a las ocho de la tarde, en el Teatre Calderón jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/01/2019) Ángela Carrasco ha estado en Radio Alcoy antes de rendir homenaje a su amigo, el artista local Camilo Sesto, en esta ciudad. La cantante dominicana conoció al alcoyano a raíz del mítico programa ¡Señoras y señores!, emitido por Televisión Española en dos etapas entre los años 1974 y 1975, quien se fijó en ella para que interpretara a María Magdalena en su Jesucristo Superstar. Más de cuarenta años después siguen trabajando juntos. Ahora, Carrasco llega a Alcoy para dar a su amigo y maestro el homenaje que merece, este viernes, a las ocho de la tarde, en el Teatre Calderón. Un acto que la cantante no entiende como una despedida del artista alcoyano. "Yo creo que él no puede poner punto final: cuando una persona tiene tanta historia y ha dejado tanta huella en el corazón de la gente no puede poner punto final, al contrario, yo creo que él está haciendo un trabajo muy especial". El programa del homenaje a Camilo incluye las míticas canciones del artista: muchos números 1 y los temas que compuso para Ángela Carrasco quien, junto a Paco Arrojo, también incluirá en el repertorio canciones propias.