RECUERDO EN IMÁGENES Camilo, en la retina audiovisual Radio Alcoy grabó los tres vídeos con motivo del homenaje de la ciudad al cantante, primero con la medalla de oro y el nombramiento de hijo predilecto y después con la calle a su nombre lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy ha estado con Camilo Sesto y con su ciudad. Aquí podemos ver tres vídeos: una entrevista con nuestra compañera Lucía Gadea antes del acto de homenaje, el propio homenaje en el Teatre Calderón con la entrega de la medalla de oro de la ciudad y el nombramiento de hijo predilecto y un año después con la Alameda que pasó llamarse Alameda Camilo Sesto. Homenaje a Camilo Sesto 18/11/2016 Entrevista a Camilo Sesto. Medalla de Oro y título de Hijo Predilecto 18/11/2016 Inauguración de la calle Alameda Camilo Sesto en Alcoy 28/11/2018